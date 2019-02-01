En çok bu telefonlar radyasyon yayıyor!

Telefon sahipleri pek farkında değil; ancak kullandığınız telefonların radyasyon değeri var. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. Peki Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi'ne göre en yüksek radyasyon hangisinde?
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