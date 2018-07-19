En çok arızalanan telefonlar: Almadan önce dikkat!

'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan akıllı telefonlar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...
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