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    En çok arızalanan telefonlar: Almadan önce dikkat!

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    Kaynak: Techradar
    19.07.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:
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    En çok arızalanan telefonlar: Almadan önce dikkatNext

    'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan akıllı telefonlar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...

    Etiketler: sony , telefon , iphone x , apple
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