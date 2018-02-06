Makyajsız Gökçe!

Son zamanların gözde kadın oyuncularından Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’de kayak malzemeleri satan bir mağazadaydı. Başlarda makyajsız olduğu için görüntü vermek istemeyen Bahadır, daha sonra basın mensuplarının ricasını kırmayarak soruları yanıtladı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.