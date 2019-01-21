En büyük düşmanı kendisi

Brad Pitt ile Charlize Theron'un aşk yaşadığı söylentileri ortaya çıktığından beri bütün dikkatler iki ünlü yıldıza çevrildi. Biri Brad Pitt'in olaylı bir şekilde boşandığı eşi Angelina Jolie, diğeri de aşk yaşadığı ileri sürülen Charlize Theron. Hatta Pitt'in ilk eşi Jennifer Aniston da dolaylı yoldan da olsa ilgi odağında yer almaya başladı.
Radar online.com sitesinde yer alan habere göre Brad Pitt'in eski eşi Angelina Jolie ile bir aydır aşk yaşadığı ileri sürülen Charlize Theron, uzun süredir "amansız bir savaş" halinde. Elbette savaşın temel nedeni ise iki yıldızın film projelerinde sürekli olarak karşı karşıya gelmesi. İddialara göre iki oyuncu da birbirine katlanamıyor.
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