En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu

Dünya hem açlığa hem de yetersiz beslenmeye çözüm olabilecek mucize gıdayı arıyor. Henüz bütün beslenme ihtiyaçlarımızı bir anda karşılayan bir besinden bahsedemiyoruz. Ancak Koreli bilim insanları en besleyici yiyeceğin ne olduğunu, tespit etmeyi başardı.
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