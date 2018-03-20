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En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu

Dünyanın dört bir yanında insanların tükettiği 1000 besin incelendi. Sonuçlar çok çarpıcı...

Fotoğraflar: Alamy
20.03.2018 - 14:46 | Son Güncelleme:
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En besleyici yiyecek hangisi Bilim insanları bu sorunun cevabını bulduNext

Dünya hem açlığa hem de yetersiz beslenmeye çözüm olabilecek mucize gıdayı arıyor. Henüz bütün beslenme ihtiyaçlarımızı bir anda karşılayan bir besinden bahsedemiyoruz. Ancak Koreli bilim insanları en besleyici yiyeceğin ne olduğunu, tespit etmeyi başardı.

Etiketler: sağlıklı beslenme , bilimsel araştırma , en besleyici yiyecekler

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