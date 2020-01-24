En güzel fotoğraflı ve resimli Cuma mesajları: 2020'ye özel Whatsapp için resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları aracılığıyla gönderilerini gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş, internet üzerinden en yeni Cuma mesajları seçenekleri arasından birisini tercih etmek istiyor. Akrabaya, eşe, dosta Whatsapp üzerinden gönderilebilecek olan en yeni ve anlamlı Cuma mesajları seçenekleri, internet üzerinden tercih ediliyor. İşte, yakınlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel resimli Cuma mesajları derlemesi



CUMA MESAJLARI İÇİN EN YENİ VE RESİMLİ SEÇENEKLER



Cuma duaları ile birlikte en çok araştırılan konulardan birisi olan resimli Cuma mesajları seçenekleri, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. En anlamlı Cuma mesajları arasından kendilerine en yakın olanı tercih edecek olan vatandaşlar, Whatsapp, Instagram ve diğer platformlar aracılığıyla gönderilerini sağlayacak.



Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.



Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…



Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya.



Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.



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