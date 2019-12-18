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18 Aralık 2019 - 09:10,

Emre Altuğ'dan 20. yıl konseri! Çağla'nın gözlerine bakarak söyledi...

Emre Altuğ, sanat hayatının 20’nci yılını özel bir konserle kutladı. TİM Show Center’da gerçekleşen konserde, ünlü şarkıcıya Özgür Sevinç’in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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İlk albümü “İbret-i Alem”i piyasaya çıkarmasının ardından müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Emre Altuğ, önceki akşam TİM Show Center’da sahneye çıktı.

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Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, “Geçip giden yıllar bana çok önemli şeyler öğretti. Bu gece her şeyden öte geçip giden yirmi yılı paylaşacağımız, anıları yad edeceğimiz bir gece” dedi.

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Bir muhabirin “40. yıl için bir planınız var mı?” sorusuna “40. yıla Allah kerim” esprisi ile yanıt verdi. Ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı izleyenler arasında eski eşi Çağla Şıkel ve çocukları Uzay ve Kuzey’in yanı sıra Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hülya Koçyiğit, Alper Kul-Aylin Kontante, Ömür Gedik, Nasuh-Mine Mahruki, Aykut Gürel-Senem Çapa ve Gülbin Cavuşoğlu gibi ünlü isimler izledi.

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Emre Altuğ konserin ilk bölümünde “Feryat”, “Yani”, “Su Gibisin”, “Kapış Kapış”ın yanı sıra “Düşen Bir Yaprak Görürsen” ve “Aşkım Bahardı” eserlerini söyledi. Bir ara çocukları Uzay ve Kuzey’in yanına giden Emre Altuğ, Cem Karaca ile özdeşleşen “Bu Son Olsun” şarkısını çocuklarının gözlerinin içine bakarak söyledi.

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YILDIZLAR GEÇİDİ

Konserin ikinci bölümünde Emre Altuğ, Frank Sinatra’nın “My Way” parçasını okul arkadaşı ünlü müzisyen Efe Kışlalı ile birlikte seslendirerek konserin düetler bölümünün açılışını yaptı. Efe Kışlalı’nın ardından sahneye gelen Levent Yüksel ile “Yas”ı söyledi.

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Ardından sahneye Sıla çıktı. Altuğ, ünlü şarkıcının kendisi için yaptığı yeni şarkısı “Zahmet Olmazsa”yı onunla birlikte seslendirdi.

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Konserin sonlarına doğru Olgun Şimşek’i sahneye “bana türküleri sevdiren adam” diyerek çağıran Emre Altuğ, usta oyuncuyla birlikte “Mihriban” türküsünü söyledi.

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Son olarak Selami Şahin’i sahnesinde ağırlayan Altuğ onunla “Sensiz Olmuyor” şarkısında düet yaptı.

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Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ’u oğulları Uzay ve Kuzey’le birlikte izledi. Altuğ bir ara ailesinin yanına gelip onların gözünün içine bakıp şarkılarını seslendirdi.

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Konsere gelenler arasında Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit de vardı.

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Komedyen çift Alper Kul ve eşi Aylin Kontente

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Çağla Şıkel güzelliğiyle gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.

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Zeynep-Olgun Şimşek

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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