Emre Altuğ: Rüyamda çocuk gördüm,evlendim!

Yıllar geçse de yaş almayan, hatta sanki Benjamin Button misali gençleşen adam Emre Altuğ...Ömür Gedik'e konuştu... Enerjisini “hayatımın aşkı” dediği çocuklarından ve işinden aldığını söylüyor. Bir koltukta çok karpuzu var; yarışma programı sunuyor, tiyatro sahnesinden inmiyor, müzikte 20’nci yılında ve yeni single ile konserlere başlamak üzere. Şu sıralar vizyonda olan “Geniş Aile 3”te işin oyunculuk tarafında. Emre ile artık yerlisi gibi hissettiği Çeşme’de buluştuk. Aşksız geçen günlerini de konuştuk, rap furyasını da. Yıllar önce ilk rap yapan popçunun Emre Altuğ olduğunu da öğrenmiş oldum böylece.
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