Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Emre Altuğ: Rüyamda çocuk gördüm,evlendim!

Emre Altuğ: Rüyamda çocuk gördüm,evlendim!

Yıllar geçse de yaş almayan, hatta sanki Benjamin Button misali gençleşen adam Emre Altuğ...Ömür Gedik'e konuştu...

Hürriyet Haber
14.08.2019 - 08:02 | Son Güncelleme:
1 / 16
Emre Altuğ: Rüyamda çocuk gördüm,evlendimNext

Yıllar geçse de yaş almayan, hatta sanki Benjamin Button misali gençleşen adam Emre Altuğ...Ömür Gedik'e konuştu...
Enerjisini “hayatımın aşkı” dediği çocuklarından ve işinden aldığını söylüyor. Bir koltukta çok karpuzu var; yarışma programı sunuyor, tiyatro sahnesinden inmiyor, müzikte 20’nci yılında ve yeni single ile konserlere başlamak üzere. Şu sıralar vizyonda olan “Geniş Aile 3”te işin oyunculuk tarafında. Emre ile artık yerlisi gibi hissettiği Çeşme’de buluştuk. Aşksız geçen günlerini de konuştuk, rap furyasını da. Yıllar önce ilk rap yapan popçunun Emre Altuğ olduğunu da öğrenmiş oldum böylece.

Etiketler: Çağla Şıkel

En Yeni Kelebek Galeriler

Emre Altuğ: Rüyamda çocuk gördüm,evlendim!

Emre Altuğ: Rüyamda çocuk gördüm,evlendim!

Estetiğe doyamadı: İşte son hali

Estetiğe doyamadı: İşte son hali

Deniz oyunları

Deniz oyunları

Chloe yasaklamıştı! Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

Chloe yasaklamıştı! Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

Cesur kıyafeti olay oldu! Transparan Gülşen

Cesur kıyafeti olay oldu! Transparan Gülşen

'Biraz değişiklik olsun' dediler, Meghan ile Harry'yi ayırdılar

'Biraz değişiklik olsun' dediler, Meghan ile Harry'yi ayırdılar

Biraz göbek yaptığım doğrudur

Biraz göbek yaptığım doğrudur

Yeni yaşına lüks yatta girdi

Yeni yaşına lüks yatta girdi

Vedat Muriç tatilde

Vedat Muriç tatilde

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.