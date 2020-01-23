Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşanıyor!

Haziran 2014'te nikah masasına oturan şarkıcı, oyuncu Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan'ın 6 yıllık evliliği çatırdadı. Boşanma kararı alan çift, önümüzdeki günlerde anlaşmalı olarak yollarını ayıracak.
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Sanat dünyasının örnek çiftlerinden Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan'a nazar değdi... Çiftin evliliklerindeki kriz 1 yıl önce patlak verdi.
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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; çift, sorunları çözmek için evlilik danışmanlarına gitse de başarılı olamadı ve ayrılık konusunda anlaştı. Boşanma gerekçeleri de;"Fikir ayrılığı ve şiddetli geçimsizlik."
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Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğu olan çiftin, dostça ve saygı çerçevesinde boşanmak istediği öğrenildi. Sibel Erdoğan'ın avukatlarla görüştüğü, fikir alışverişi yaptığı gelen duyumlar arasında.
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2011 yılında tanışan Emrah ve Sibel Erdoğan, Haziran 2014'te Beşiktaş'ta bir otelde nikah masasına oturmuştu. 70 kişinin katıldığı nikahta çiftin "evet" dediği sırada led ekrana "emin misin?" yazısı gelmişti.
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Törenin hemen ardından Emrah'ın "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi aşk filmi" dediği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi led ekranda yayınlanmıştı. Düğünden romantik kareler günlerce manşetlerden düşmemişti.