Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşanıyor!

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; çift, sorunları çözmek için evlilik danışmanlarına gitse de başarılı olamadı ve ayrılık konusunda anlaştı. Boşanma gerekçeleri de;"Fikir ayrılığı ve şiddetli geçimsizlik."