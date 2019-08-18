Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Eminönü'nde son durum: Su deniz tarafından geldi, kaçmak zorunda kaldık

    Eminönü'nde son durum: Su deniz tarafından geldi, kaçmak zorunda kaldık

    İstanbul'da kuvvetli yağış bir çok noktada su baskınlarına neden oldu. En çok etkilenen yerlerden biri olan Eminönü'nde sular çekilirken, esnaf iş yerlerine gelerek temizlik yaptı ve yaşadıklarını anlattı.

    Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)
    18.08.2019 - 08:59 | Son Güncelleme:
    1 / 12
    Eminönünde son durum: Su deniz tarafından geldi, kaçmak zorunda kaldıkNext

    İstanbul'da kuvvetli yağış bir çok noktada su baskınlarına neden oldu. En çok etkilenen yerlerden biri olan Eminönü'nde sular çekilirken, esnaf iş yerlerine gelerek temizlik yaptı ve yaşadıklarını anlattı.

    Etiketler: sel , son dakika haberler

    En Yeni Foto Haberler

    30 bin liralık playback

    30 bin liralık playback

    Eminönü'nde son durum: Su deniz tarafından geldi, kaçmak zorunda kaldık

    Eminönü'nde son durum: Su deniz tarafından geldi, kaçmak zorunda kaldık

    Yerli ve yabancı turistlerin popüler adresi oldu! Dünyada tek, saatlerce içinden çıkmıyorlar...

    Yerli ve yabancı turistlerin popüler adresi oldu! Dünyada tek, saatlerce içinden çıkmıyorlar...

    Terörün gölgesi kalktı vatandaşlar akın etti! Dünyanın bittiği yer olarak biliniyor...

    Terörün gölgesi kalktı vatandaşlar akın etti! Dünyanın bittiği yer olarak biliniyor...

    Vizesiz deniz tatili yapılacak sakin yerler!  Üstelik birkaçı için pasaport gerekmiyor...

    Vizesiz deniz tatili yapılacak sakin yerler!  Üstelik birkaçı için pasaport gerekmiyor...

    Evlendiler, mobilya dükkânı yerine dünyayı gezdiler

    Evlendiler, mobilya dükkânı yerine dünyayı gezdiler

    Balıkçılara çarptı, denize uçtu...

    Balıkçılara çarptı, denize uçtu...

    Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

    Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

    'Tavuk alma' eğlencesinde kavga çıktı!

    'Tavuk alma' eğlencesinde kavga çıktı!

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.