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Eminönü'nde son durum: Su deniz tarafından geldi, kaçmak zorunda kaldık
İstanbul'da kuvvetli yağış bir çok noktada su baskınlarına neden oldu. En çok etkilenen yerlerden biri olan Eminönü'nde sular çekilirken, esnaf iş yerlerine gelerek temizlik yaptı ve yaşadıklarını anlattı.
İstanbul'da kuvvetli yağış bir çok noktada su baskınlarına neden oldu. En çok etkilenen yerlerden biri olan Eminönü'nde sular çekilirken, esnaf iş yerlerine gelerek temizlik yaptı ve yaşadıklarını anlattı.
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