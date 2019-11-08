Emina Jahovic'ten iddialara yanıt

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. UEFA kulüpler sıralamasındaki takımların ve temsilcilerimizin durumu belli oldu...
AVCILAR'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Eylül'ün babası , büyük bir ihmal olduğunu söyleyerek sorumlulardan sonuna kadar davacı olacağını söyledi. Acılı baba Cahit Mirzaoğlu "Okul yönetimi okul müdürü kimse sorumlular sonuna kadar davacıyım. Devletin bunlara çok ağır bir şekilde cezalandırması lazım. Kızım okulunu çok seviyordu, avukat olmak istiyordu" diye konuştu.