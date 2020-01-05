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Haber Giriş: 05 Ocak 2020 - 15:22, /

Emina Jahovic: Boşandık eve gidip döner yedik

Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı Mustafa Sandal’dan 1.5 yıl önce boşanmıştı.

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Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı Mustafa Sandal’dan 1.5 yıl önce boşanmıştı. Bir yıl aşk yaşadığı Sadettin Saran’dan da ayrılan Emina “Yılbaşını eski eşiniz ve çocuklarınızla kutladınız, yeniden bir araya gelir misiniz?” sorusuna şu cevabı verdi:

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“Hayır, ikinci kez olmaz. Mustafa ile gerçekten sıkı arkadaşız. Boşanırken bile çok iyiydik. Hatta adliyeden çıkıp eve birlikte döndük. Çocuklarla sofraya oturup döner yedik."

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"Bizi örnek almalılar"
"Kavga-dövüş ayrılanlar bizi örnek almalı. Biz birbirimizi hâlâ seviyoruz. Evet aşk bitti, ama saygıya devam ediyoruz.” Emina Jahovic “Aşk hayatınızda bir gelişme var mı?” sorusu karşısında güldü. “Böyle o kadar mutlu ve huzurluyum ki şimdilik bir ilişki istemiyorum. Ailem ve dostlarım da yanımda” dedi.

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Emina Jahovic “Yavuz ve Yaman o kadar olgun ki, durumu kabullendiler. Artık onlar da bir araya gelmemizi istemez” dedi.

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