Emina Jahovic: Boşandık eve gidip döner yedik

"Bizi örnek almalılar"

"Kavga-dövüş ayrılanlar bizi örnek almalı. Biz birbirimizi hâlâ seviyoruz. Evet aşk bitti, ama saygıya devam ediyoruz.” Emina Jahovic “Aşk hayatınızda bir gelişme var mı?” sorusu karşısında güldü. “Böyle o kadar mutlu ve huzurluyum ki şimdilik bir ilişki istemiyorum. Ailem ve dostlarım da yanımda” dedi.