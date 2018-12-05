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'Emina, gel bir merhaba de!'

Magazinn.com’un düzenlediği Medya ve Sanat Ödülleri töreni, önceki akşam Torun Center Artı Sahne’de yapıldı. Gecenin sürprizi, geçen haziranda boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in aylar sonra ilk kez kameralar karşısında bir araya gelmesi oldu.

Hürriyet Haber
05.12.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Emina, gel bir merhaba deNext

Magazinn.com’un düzenlediği Medya ve Sanat Ödülleri töreni, önceki akşam Torun Center Artı Sahne’de yapıldı. Gecenin sürprizi, geçen haziranda boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in aylar sonra ilk kez kameralar karşısında bir araya gelmesi oldu.

Etiketler: Emina Jahovic fotoğrafları , mustafa sandal

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