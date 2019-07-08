'Emina evlenmek isterse ona destek olurum!'

Geçtiğimiz yıl Emina Jahovic'ten boşanan Sandal, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Artık evlilik defterini kapattığını söyleyerek "Yaman ve Yavuz'a başka kadından kardeş istemiyorum. Artık aşk da aramıyorum, sevgi arıyorum" dedi.
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