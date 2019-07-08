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'Emina evlenmek isterse ona destek olurum!'

Ünlü popçu Mustafa Sandal, çok özel açıklamalarda bulundu.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
08.07.2019 - 09:48 | Son Güncelleme:
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Emina evlenmek isterse ona destek olurumNext

Geçtiğimiz yıl Emina Jahovic'ten boşanan Sandal, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Artık evlilik defterini kapattığını söyleyerek "Yaman ve Yavuz'a başka kadından kardeş istemiyorum. Artık aşk da aramıyorum, sevgi arıyorum" dedi.

Etiketler: Mustafa Sandal kimdir , emina jahovic

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