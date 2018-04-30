Emin misin Yaşar?

Yaklaşık 1 yıldır beraber olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan törenine İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Serengil, konuyla ilgili “Ben istemedim” açıklamasını yaptı.
Yaklaşık 1 yıldır beraber olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan törenine İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Serengil, konuyla ilgili “Ben istemedim” açıklamasını yaptı.
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