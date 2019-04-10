Emeklilikte yüksek maaş almanın yolları

Uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının fazla olması emeklilikte yüksek maaş almak için yeterli değil. Bugün asgari ücret ve biraz üzeri maaş alanlar istedikleri kadar uzun çalışsınlar emekli maaşları düşer. Önemli olan prime esas kazancın yüksek gösterilmesi. Ayrıca emekli maaşını arttırmanın bazı yolları da var.
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