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Emeklilikte yüksek maaş almanın yolları

Emekliliğine az kalanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Ne kadar yüksek prim yatırılırsa o kadar yüksek maaş alınıyor ancak bazı kıstaslar maaşların düşmesine neden olabiliyor.

Noyan Doğan / Hürriyet Gazetesi
10.04.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Emeklilikte yüksek maaş almanın yollarıNext

Uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının fazla olması emeklilikte yüksek maaş almak için yeterli değil. Bugün asgari ücret ve biraz üzeri maaş alanlar istedikleri kadar uzun çalışsınlar emekli maaşları düşer. Önemli olan prime esas kazancın yüksek gösterilmesi. Ayrıca emekli maaşını arttırmanın bazı yolları da var.

Etiketler: emekli , SSK , Bağkur , Emekli Sandığı , haberler

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