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Emeklilikte 3 döneme dikkat! En avantajlılar belli oldu

Sosyal güvenlik reformu adı altında son yıllarda yapılan düzenlemeler, emeklilikle ilgili hesapları da değiştirdi. Çoğu kişi ne zaman, hangi şartlarda emekli olacağını dahi hesaplayamaz oldu.

Hürriyet Haber
05.09.2019 - 08:29 | Son Güncelleme:
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Emeklilikte 3 döneme dikkat En avantajlılar belli olduNext

8 Eylül 1999’a kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. O tarihten sonra emeklilik koşulları zorlaştı, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün sayısı yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibarıyla 65 olacak.

Etiketler: maaş , dönem , haberler

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