Haberler >Ekonomi>Emeklilerin gözü enflasyon verisinde! Maaşlara ne kadar zam yansıyacak?
Emeklilerin gözü enflasyon verisinde! Maaşlara ne kadar zam yansıyacak?
Emeklilerin ve memurların alacağı zammı belirleyecek haziran enflasyonunun açıklanmasına 9 gün kaldı. Son 5 aylık verilere göre yüzde 4.98 olan enflasyonun, haziran verisiyle yüzde 5.5-6 arasında olacağı hesaplanıyor.
13 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun maaşına yapılacak zam, enflasyon verileriyle direkt ilgili. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.
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