Emekliler promosyon sürenizi kaçırmayın! İşte bankaların teklifleri

Yapılan zam ve ikramiyeler neticesinde emekli maaşlarında artış yaşanırken, gelirler de artıyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor. 3 yıllık dönem kapsamında maaşa göre 300, 375 ve 400 lira promosyon alabilen emekliler, gerçekleşen kampanyalar neticesinde bin liraya kadar gelir sağlayabiliyor.
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