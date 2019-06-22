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Emekliler promosyon sürenizi kaçırmayın! İşte bankaların teklifleri

Emekliler maaş aldıkları bankalardan promosyon elde edebiliyorlar. Farklı bankalar ise maaşını taşıyan müşterilerine ekstra promosyon verebiliyor.

Hürriyet Haber
22.06.2019 - 11:07 | Son Güncelleme:
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Emekliler promosyon sürenizi kaçırmayın İşte bankaların teklifleriNext

Yapılan zam ve ikramiyeler neticesinde emekli maaşlarında artış yaşanırken, gelirler de artıyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor. 3 yıllık dönem kapsamında maaşa göre 300, 375 ve 400 lira promosyon alabilen emekliler, gerçekleşen kampanyalar neticesinde bin liraya kadar gelir sağlayabiliyor.

Etiketler: emekli , haberler

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