Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Emekli yeni yılda ne kadar maaş alacak? İşte muhtemel zam oranı
Emeklinin ve memurun 1 Ocak’tan itibaren alacağı zam için son viraja girildi. Sadece 1 ay sonra net rakam belli olacak. Ancak dün açıklanan enflasyonla birlikte zam oranı da büyük ölçüde netleşti. İşte ortaya çıkan sonuç...
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Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisinin gözü enflasyon rakamlarında. Bir ay sonra net rakamlar ortaya çıkacak olsa da dün TÜİK tarafından açıklanan son 5 aylık enflasyon verisi ocak ayından geçerli zammın da işaretlerini veriyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında enflasyon sırasıyla yüzde 1.36, 0.86, 0.99, 2, 0.38 olmak üzere kümülatif hesapta yılın ikinci altı ayı için yüzde 5.71’i yakaladı.
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SÖZLEŞME ZAMMINI AŞTI
Posta Gazetesi'nin haberine göre, memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı hakem kurulu tarafından ‘yüzde 4 zam ve 2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa aşan kısım kadar fark’ şeklinde kararlaştırılmıştı. Yani anlaşılan tutarın üzerinde gerçekleşen her bir enflasyon oranı zamma ilave ediliyor. Temmuz-kasım dönemini kapsayan enflasyon, ikinci 6 aylık dönem (temmuz-aralık) için geçerli yüzde 5’lik zammı şimdiden aşmış durumda. Oluşan fark ise yüzde 0.71.
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YIL SONU BEKLENTİLERİ
Toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 4 zammı cebe koyacak olan memur ve emeklisine son 1 ayda enﬂasyon eksi çıkmazsa en az yüzde 4+0.71 fark eklenecek. Enﬂasyon ilk 6 ayda yüzde 5.01 artmıştı. Merkez Bankası’nın hedeﬂediği doğrultuda gerçekleşmesi halinde ikinci 6 ay için enﬂasyonun yüzde 6-6.5 olması yani farkın yüzde 1.5 civarında olabileceği öngörülüyor. Net sonuç ocak ayının ilk haftasında görülecek.
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YÜZDE 11-12
SSK ve Bağkur emeklisi ise her yıl ocak ve temmuzda, son 6 aylık enﬂasyon oranına göre zam alıyor. Toplu sözleşme burada geçerli değil. Dünkü enﬂasyon verilerine göre şu anda SSK ve Bağkurlu emeklilerin alacağı en düşük zam yüzde 5.71. Aralık ayındaki rakamla birlikte zam oranının yüzde 6’yı aşması, yıllıkta da yüzde 11-12 seviyesini yakalaması bekleniyor.
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MAAŞLARA ETKİSİ NE OLACAK?
Son 5 aydaki enflasyondan yola çıkarak yaptığımız hesaplamaya göre; en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.71 farkla 2.522 liradan 2.640 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı ise farkla birlikte 3.724 liradan 3.899 liraya yükselecek. Enflasyon Merkez Bankası’nınbeklentisine göre gerçekleşirse yüzde 6.5 artışla 2.685 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı ise yüzde 5.71’lik kümülatif enflasyona göre 1.983 liradan 2.096 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1.676 liradan 1.772 liraya yükselecek.