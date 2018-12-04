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Emekli oyuncu parkta tek başına: Hala tuşlu telefon kullanıyor

Geçen yıl bir daha kamera karşısına geçmeyeceğini söyleyip emekli olan ünlü oyuncu bir parkta otururken böyle görüntülendi.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Hürriyet Haber
04.12.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:
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Emekli oyuncu parkta tek başına: Hala tuşlu telefon kullanıyorNext

Sinemanın üç tane Oscar ödülü kazanarak tarihe geçen oyuncusu Daniel Day Lewis, bir süre önce kendi kararıyla oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. 61 yaşındaki oyuncu önceki gün New York, Manhattan'da bir parkta oturup sandviç yiyip su içerken görüntülendi. Başında beresi ve gözlükleriyle ilk bakışta kimsenin tanımadığı Day Lewis bir ara da cep telefonuyla meşgul oldu.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA 

Etiketler: daniel day lewis , oscar , cep telefonu

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