Emekli oyuncu parkta tek başına: Hala tuşlu telefon kullanıyor

Sinemanın üç tane Oscar ödülü kazanarak tarihe geçen oyuncusu Daniel Day Lewis, bir süre önce kendi kararıyla oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. 61 yaşındaki oyuncu önceki gün New York, Manhattan'da bir parkta oturup sandviç yiyip su içerken görüntülendi. Başında beresi ve gözlükleriyle ilk bakışta kimsenin tanımadığı Day Lewis bir ara da cep telefonuyla meşgul oldu.
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