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Emekli olmayanlara da maaş veriliyor! İşte şartları

65 yaşını dolduran ancak emekli maaşı dahil herhangi bir geliri olmayan yaşlılara her ay 601 lira ödeniyor. Bu aylık için bazı koşullar söz konusu...

Hürriyet Haber
10.06.2019 - 08:56 | Son Güncelleme:
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Emekli olmayanlara da maaş veriliyor İşte şartlarıNext

Sosyal güvenlik sistemi yaşlı ve muhtaç kişilere her türlü desteğin sağlanması için düzenlemeler içeriyor. Bunlardan bir tanesi de 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Bu aylık için bazı koşullar söz konusu. Merak edilenleri Posta Gazetesi derledi...

Etiketler: yaşlılık aylığı , maaş , haberler

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