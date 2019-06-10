Emekli olmayanlara da maaş veriliyor! İşte şartları

Sosyal güvenlik sistemi yaşlı ve muhtaç kişilere her türlü desteğin sağlanması için düzenlemeler içeriyor. Bunlardan bir tanesi de 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Bu aylık için bazı koşullar söz konusu. Merak edilenleri Posta Gazetesi derledi...
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