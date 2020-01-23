Emekli olmadan önce son çıkış: O gece podyuma adım atmayan kalmadı

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın gözde oyuncusu Rossy De Palma, Fransız yıldız Beatrice Dalle, bir dönemin en gözde yıldızlarından Amanda Lear podyuma çıkanlar arasındaydı. Laetitia Casta, Eva Herzigova da defileyi izleyen ünlü konuklardandı. Her biri meslek yaşamlarında tasarımlarından birkaçını giydikleri Jean Paul Gaultier'yi bu önemli gününde yalnız bırakmadı.



İşte o görkemli defilenin podyumundan objektiflere yansıyanlar.