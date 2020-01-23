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Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 10:05, /

Emekli olmadan önce son çıkış: O gece podyuma adım atmayan kalmadı

Paris Moda Haftası, son yılların hiç tartışmasız en gösterişli defilesine sahne oldu... Son 50 yıla damgasını vuran birçok ünlü podyuma çıktı ve efsanesi tasarımcının koleksiyonundan parçalar tanıttı. Bir başka deyişle ünlü modacının emeklilik öncesi son defilesinde podyuma adım atmayan kalmadı.

AFP, AP, REUTERS 

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Paris Moda Haftası, son yılların hiç tartışmasız en gösterişli defilesine sahne oldu... Son 50 yıla damgasını vuran birçok ünlü podyuma çıktı ve efsanesi tasarımcının koleksiyonundan parçalar tanıttı. Bir başka deyişle ünlü modacının emeklilik öncesi son defilesinde podyuma adım atmayan kalmadı.

AFP, AP, REUTERS

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Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden Jean Paul Gaultier, 50 yıllık etkinliğin ardından emekli olmadan önce son defilesini Paris Moda Haftası kapsamında düzenledi. 67 yaşındaki Gaultier'nin meslek hayatının en gösterişli defilesinde Irina Shayk'tan Bella ve Gigi Hadid'e, Winnie Harlow'dan bir dönemin gözde modeli Yasmin LeBon'a kadar sayısız ünlü vardı. 

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İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın gözde oyuncusu Rossy De Palma, Fransız yıldız Beatrice Dalle, bir dönemin en gözde yıldızlarından Amanda Lear podyuma çıkanlar arasındaydı. Laetitia Casta, Eva Herzigova da defileyi izleyen ünlü konuklardandı. Her biri meslek yaşamlarında tasarımlarından birkaçını giydikleri Jean Paul Gaultier'yi bu önemli gününde yalnız bırakmadı.

İşte o görkemli defilenin podyumundan objektiflere yansıyanlar.

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Rus model Irina Shayk farklı kıyafetler tanıttı.

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Irina Shayk

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Irina Shayk'ın tanıttığı bu kıyafet 80'li yıllardan hafızalarda kalan bir sahne kıyafetini anımsattı.

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Madonna'nın moda ve popüler kültür tarihine geçen bu kıyafeti de Gaultier imzalıydı.

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47 yaşındaki Burlesk dansçı Dita Von Teese, podyuma çıkanlar arasındaydı.

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Dita Von Teese

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Bella Hadid

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Bella Hadid

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Bella Hadid

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Bella Hadid

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Fransız oyuncu Beatrice Dalle de podyuma çıktı.

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Jourdan Dunn

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Erin O'Connor

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Estelle Lefebure

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Gigi Hadid

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Gigi Hadid

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Gigi Hadid

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Winnie Harlow

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Winnie Harlow

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Karlie Kloss

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Karlie Kloss

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Karlie Kloss

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Amanda Lear

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Rossy De Palma da podyuma çıkan ünlüler arasındaydı.

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Bir dönemin gözde modeli Yasmin LeBon.

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Bir dönem Fransa'nın simgesi olan model ve oyuncu Laetitia Casta

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Model Eva Herzigova, ünlü fotoğrafçı Ellen Von Unwerth ile birlikte defiledeydi.

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90'lerin gözde grubu Duran Duran'ın solisti Simon LeBon da izleyiciler arasındaydı.

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