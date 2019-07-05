Emekli olan memura 158 bin lira! İşte zamlı ikramiyeler

Zam ve enflasyon farkıyla birlikte temmuz itibarıyla emekli olmayı planlayan memurların alacağı ikramiyede artış olacak. Örneğin; 25 yıl hizmeti bulunan 1’inci derece 4’üncü kademedeki bir öğretmenin emekli ikramiyesi 93 bin 790 liradan 99 bin 400 liraya çıkacak.
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