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Haberler >Ekonomi>Emekli olan memura 158 bin lira! İşte zamlı ikramiyeler

Emekli olan memura 158 bin lira! İşte zamlı ikramiyeler

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına zam geldi. Bununla birlikte emekli olmayı planlayan memurların ikramiyeleri de artmış oldu.

Hürriyet Haber
05.07.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Emekli olan memura 158 bin lira İşte zamlı ikramiyelerNext

Zam ve enflasyon farkıyla birlikte temmuz itibarıyla emekli olmayı planlayan memurların alacağı ikramiyede artış olacak. Örneğin; 25 yıl hizmeti bulunan 1’inci derece 4’üncü kademedeki bir öğretmenin emekli ikramiyesi 93 bin 790 liradan 99 bin 400 liraya çıkacak.

Etiketler: ikramiye , haberler

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