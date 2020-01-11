Emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli zammı ne zaman yatacak?

Emekli zamları ne zaman yatacak? Emekli maaş tutarının belli olması arıdan şimdi gözler emekli maaşları zam farkının ne zaman yatırılacağına çevrildi. Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor. SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26’sı arasında maaşlarını alıyor. Buna göre SSK emeklileri için ayın 17'sinde, Bağ-Kur emeklileri için ise 24'ünde ödemelerin yapılması planlanıyor.