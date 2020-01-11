Emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli zammı ne zaman yatacak?
Ocak zammı tutarını öğrenen milyonlarca emekli şimdi tarih detayını merak ediyor. 2019 yılının son 6 ayındaki enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alırken memur ve memur emeklisi ise yüzde 5,49 oranında zam aldı. Peki, emekli zammı ne zaman yatacak?
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Memurların maaşlarına konu olan enflasyon rakamı açıklandı. 2019 yılı temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 6.49 oldu. Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5’i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.49’luk enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde 2020’nin ocak-haziran döneminde memurlar, maaşlarını, yüzde 5.49 zamlı alacak.
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Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği hariç 3.927.3 liraya çıkacak. Kamuda çalışan genel müdürün maaşı ise 12.762 liraya, 1’inci derecede 4’üncü kademede şube müdürünün maaşı 6.561 liraya yükselecek. Bu rakamlar aile yardım ödeneği hariç maaşlar. Yeni zamlarla birlikte memurların alacağı aile yardımı da arttı. Peki, emekli zammı ne zaman hesaplara yatacak?
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Emekli zamları ne zaman yatacak?
Emekli maaş tutarının belli olması arıdan şimdi gözler emekli maaşları zam farkının ne zaman yatırılacağına çevrildi. Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor. SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26’sı arasında maaşlarını alıyor. Buna göre SSK emeklileri için ayın 17'sinde, Bağ-Kur emeklileri için ise 24'ünde ödemelerin yapılması planlanıyor.