Emekli maaş farkları yattı mı? Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Memur emeklileri maaş farkları 23 Ocak itibariyle yatmaya başladı. Bağkur ve SSK emekli maaş farkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödeniyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar ‘emekli maaşları neden yatmadı?’ sorusunu gündeme getirdi. Peki, tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
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Görevdeki memurlar ve emeklileri ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2019 yılı temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 6.49 oldu. Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5’i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.49’luk enflasyon farkı oluştu.
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2 milyonu aşkın emekliye, 500 milyon lirayı aşkın maaş farkı ödenecek. Hak sahipleri ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabiliyor. Peki, Emekli maaş farkları yattı mı? Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
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4a (SSK) emeklilerinin zamlı maaşları ödendi, 4b (Bağ-Kur) emeklilerinin aylıkları ise ödenmeye devam ediyor. 25 Ocak’ta başlayan 4b (Bağ-Kur) emekli ödemeleri 28 Ocak’a kadar sürecek.
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Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.