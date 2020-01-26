Emekli maaş farkları yattı mı? Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

Görevdeki memurlar ve emeklileri ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2019 yılı temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 6.49 oldu. Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5’i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.49’luk enflasyon farkı oluştu.