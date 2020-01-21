Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tüm emekliler için tarih detayı
Emekli maaş farkları, enflasyon farkı dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Bu yıl ortaya çıkan enflasyon farkı dolayısıyla emekli maaş farkları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, binlerce emekliyi yakından ilgilendiren emekliler için enflasyon farkının yatırılacağı tarih detayı
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Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı emekli maaş farkları, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Memur maaş farkları için tam tarih, aylık maaşların da yattığı 15 Ocak tarihi oldu. Maaş farkları memurlar için 15 Ocak tarihinde hesaplara yatırılırken, emekliler için farklı tarihlerde olabilecek. Peki, emeklilerin maaş farkları ne zaman yatar? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Emeklilerin maaş farkları hakkında bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilerin maaş farkları, memur maaşları gibi maaşların yatırılacağı gün hesaplara geçerse, bu farkların yatırılacağı günler değişkenlik gösterecek. Durum böyle olursa tahsis numarasının önem arz edeceği emekli maaş farkları için tarihler ise şu şekilde olacak;
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4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde, Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda, Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde, Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde, Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde, tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde, Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.
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Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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Emekli sandığından emekli olanlar için maaşlar şu kriterlere göre yatırılmaktadır;
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
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Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
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Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.