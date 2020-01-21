Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tüm emekliler için tarih detayı

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı emekli maaş farkları, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar



EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?



Memur maaş farkları için tam tarih, aylık maaşların da yattığı 15 Ocak tarihi oldu. Maaş farkları memurlar için 15 Ocak tarihinde hesaplara yatırılırken, emekliler için farklı tarihlerde olabilecek. Peki, emeklilerin maaş farkları ne zaman yatar? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



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