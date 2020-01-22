Maaşlarını ayın 1-5 tarihleri arasında alan memur emeklilerinin bir diğer gündemi maaş farkları oldu. İki milyon memur emeklisi için 2020 zam oranı 5.5 olarak belirlenmişti. Emekli maaş farkları ödenmeye başladı. Ancak tüm emeklilerin maaş farkı henüz yatmadı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
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1
Memurların maaşlarına konu olan enflasyon rakamı açıklandı. 2019 yılı temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 6.49 oldu. Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5’i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.49’luk enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde 2020’nin ocak-haziran döneminde memurlar, maaşlarını, yüzde 5.49 zamlı alacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği hariç 3.927.3 liraya çıktı.
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Tahsis numaralarının son rakamı 9, 7 ve 5 olan emekliler maaşlarıyla birlikte zam farklarını aldılar. Bilindiği üzere memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor. SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26’sı arasında maaşlarını alacaklar.
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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde, Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda, Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde, Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde, Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde, tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde, Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.
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Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.