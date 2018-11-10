Emekli Adriana artık bu işi yapacak

Model olarak kariyer yapmak isteyen bütün genç kızların hayallerini süsleyen Victoria's Secret podyumu, uzaktan bakıldığında sanıldığı gibi bir cennet değil. Öncelikle o defile için seçilmek mucizenin diğer adı.. Seçildikten sonra defileye hazırlanmak ise kelimenin tam anlamıyla askeri bir disiplin gerektiriyor. Ama bu kadar da değil. Bu defileye birkaç kez çıkan hiçbir modelin geleceği garantide değil. Çünkü firma, zamanı geldiğinde, altından kanatlar taktığı modellerle bile yolunu ayırabiliyor.Bazen yaş haddinden bazen de başka sebeplerle.
Firmayla en uzun süre çalışan modellerden biri olan 37 yaşındaki Adriana Lima da bu yıl son kez podyuma çıktığını açıklayıp ağlayarak veda etti. Peki Lima bundan böyle neler yapacak, hayatını nasıl sürdürecek? Peki ya Victoria's Secret'ın diğer emekli meleklerini ve kaç yaşında o ünlü podyuma veda ettiklerini hatırlıyor musunuz?
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.