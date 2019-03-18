Eltisinin bebeği hakkında konuştu: O çocuk doğduktan sonra...
Bir süredir kendisinin de dördüncü kez hamile olduğu ileri sürülen Kate Middleton, hem bu söylentileri yalanladı hem de arasının pek iyi olmadığı eltisi Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği hakkında konuştu.
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