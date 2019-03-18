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Eltisinin bebeği hakkında konuştu: O çocuk doğduktan sonra...

Bir süredir kendisinin de dördüncü kez hamile olduğu ileri sürülen Kate Middleton, hem bu söylentileri yalanladı hem de arasının pek iyi olmadığı eltisi Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği hakkında konuştu.

Hürriyet Haber
18.03.2019 - 13:20 | Son Güncelleme:
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Eltisinin bebeği hakkında konuştu: O çocuk doğduktan sonra...Next

Dünyanın hayatıyla ilgili her ayrıntı en çok merak edilen kişilerinden biri olan Kate Middleton, hakkındaki söylentilere son noktayı koydu.

REUTERS, AP, AFP

Etiketler: kraliyet ailesi
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