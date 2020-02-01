Eltilerin Savaşı'nın galasına ünlüler akın etti... Barış Arduç, Gupse Özay'ı yalnız bırakmadı!

MUTLU VE ÖZGÜR KADINLAR Filmin yapımcısı Muzaffer Yıldırım da sinemada kadın hikayelerinin önemine dikkat çekerek “Harun Tekin’in geçen gün söylediği çok güzel bir cümle vardı: ‘Eğer kadınlar mutlu ve özgür olursa gelecek de o kadar güzelleşecek, mutsuz ve özgür olmayan kadınların olduğu her yer de tam tersi olacak.’ Bu gece mutlu ve özgür kadınların hikayelerini dinlediğimiz için çok heyecanlıyız” diye konuştu.