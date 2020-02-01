Eltilerin Savaşı'nın galasına ünlüler akın etti... Barış Arduç, Gupse Özay'ı yalnız bırakmadı!

Senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği “Eltilerin Savaşı” filminin galası, ünlü isimleri bir araya getirdi. Geceye film ekibinin yanı sıra Barış Arduç, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Hasibe Eren, İbrahim Büyükak, Gökçe Bahadır, İrem Sak, İdil-Mert Fırat, Bartu Küçükçağlayan, Caner Özyurtlu, Öykü Karayel-Can Bonomo ve Sarp Apak da katıldı.
2
YEŞİMÇAM TADI ALACAKSINIZ
Gösterim öncesi rol arkadaşlarıyla beraber seyircileri selamlamak üzere sahneye çıkan Gupse Özay, “Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz, sıcak bir aile komedisi yaptık” dedi.
3
MUTLU VE ÖZGÜR KADINLAR
Filmin yapımcısı Muzaffer Yıldırım da sinemada kadın hikayelerinin önemine dikkat çekerek “Harun Tekin’in geçen gün söylediği çok güzel bir cümle vardı: ‘Eğer kadınlar mutlu ve özgür olursa gelecek de o kadar güzelleşecek, mutsuz ve özgür olmayan kadınların olduğu her yer de tam tersi olacak.’ Bu gece mutlu ve özgür kadınların hikayelerini dinlediğimiz için çok heyecanlıyız” diye konuştu.
4
Deliha’dan daha iyi
Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay’a övgüler yağdırdı: “En az Gupse kadar heyecanlıyım. Biraz iddialı olacak ama bence en iyi filmi bu. Beraber rol aldığımız ‘Deliha’dan bile daha iyi. Eltidir, görümcedir hiç anlamam ama Gupse iyi anlar. Gupse oyunculuk, senaristlik ve yönetmenliği de çok iyi yapıyor.”
5
Kuzenim gibi
Galaya kırmızılar içinde katılan İrem Sak, “Gupse’yi gerçekten kuzenim gibi görüyorum. O yüzden bu geceye özendim. Kendisini çok seviyorum. Ben çoğu akrabamla görüşmüyorum. Kan bağı işi çok zor. İnsan akrabasını seçemiyor” dedi.
6
Hazer Abi şekerpare gibi adam
Sıla, şef Hazer Amani’yle evlendikten sonra Demet Akalın’ı sosyal medyada takip etmeyi bırakmış, Akalın bu durum için “Ben şef Danilo’yu paylaştım, belki eşi ona kızmıştır” yorumunu yapmıştı. “Eltilerin Savaşı” filminin galasına elinde çiçeklerle katılan İtalyan şef Danilo Zanna, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Hazer Abi’yi daha önceden tanımıyordum. Bir şehri ziyaretimde tanıştım. Şekerpare gibi bir adam. Sıla’nın da büyük hayranıyız. Bu konuyu tam bilmiyorum. Ben hepsini seviyorum. Kötü bir şey yok abiler.”