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Haber Giriş: 01 Şubat 2020 - 07:00, /

Eltilerin Savaşı'nın galasına ünlüler akın etti... Barış Arduç, Gupse Özay'ı yalnız bırakmadı!

Başrollerini Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı “Eltilerin Savaşı” dün vizyona girdi. Filmin galası ise önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1

Senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği “Eltilerin Savaşı” filminin galası, ünlü isimleri bir araya getirdi. Geceye film ekibinin yanı sıra Barış Arduç, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Hasibe Eren, İbrahim Büyükak, Gökçe Bahadır, İrem Sak, İdil-Mert Fırat, Bartu Küçükçağlayan, Caner Özyurtlu, Öykü Karayel-Can Bonomo ve Sarp Apak da katıldı.

2YEŞİMÇAM TADI ALACAKSINIZ

YEŞİMÇAM TADI ALACAKSINIZ

Gösterim öncesi rol arkadaşlarıyla beraber seyircileri selamlamak üzere sahneye çıkan Gupse Özay, “Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz, sıcak bir aile komedisi yaptık” dedi.

3MUTLU VE ÖZGÜR KADINLAR

MUTLU VE ÖZGÜR KADINLAR

Filmin yapımcısı Muzaffer Yıldırım da sinemada kadın hikayelerinin önemine dikkat çekerek “Harun Tekin’in geçen gün söylediği çok güzel bir cümle vardı: ‘Eğer kadınlar mutlu ve özgür olursa gelecek de o kadar güzelleşecek, mutsuz ve özgür olmayan kadınların olduğu her yer de tam tersi olacak.’ Bu gece mutlu ve özgür kadınların hikayelerini dinlediğimiz için çok heyecanlıyız” diye konuştu.

4Deliha’dan daha iyi

Deliha’dan daha iyi

Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay’a övgüler yağdırdı: “En az Gupse kadar heyecanlıyım. Biraz iddialı olacak ama bence en iyi filmi bu. Beraber rol aldığımız ‘Deliha’dan bile daha iyi. Eltidir, görümcedir hiç anlamam ama Gupse iyi anlar. Gupse oyunculuk, senaristlik ve yönetmenliği de çok iyi yapıyor.”

5Kuzenim gibi

Kuzenim gibi

Galaya kırmızılar içinde katılan İrem Sak, “Gupse’yi gerçekten kuzenim gibi görüyorum. O yüzden bu geceye özendim. Kendisini çok seviyorum. Ben çoğu akrabamla görüşmüyorum. Kan bağı işi çok zor. İnsan akrabasını seçemiyor” dedi.

6Hazer Abi şekerpare gibi adam

Hazer Abi şekerpare gibi adam

Sıla, şef Hazer Amani’yle evlendikten sonra Demet Akalın’ı sosyal medyada takip etmeyi bırakmış, Akalın bu durum için “Ben şef Danilo’yu paylaştım, belki eşi ona kızmıştır” yorumunu yapmıştı. “Eltilerin Savaşı” filminin galasına elinde çiçeklerle katılan İtalyan şef Danilo Zanna, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Hazer Abi’yi daha önceden tanımıyordum. Bir şehri ziyaretimde tanıştım. Şekerpare gibi bir adam. Sıla’nın da büyük hayranıyız. Bu konuyu tam bilmiyorum. Ben hepsini seviyorum. Kötü bir şey yok abiler.”

7

EZGİ MOLA - MUSTAFA AKSAKALLI

8

ÖYKÜ SERTER - CAN BONOMO

9

SARP APAK VE EŞİ

10

BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU

11

DERYA KARADAŞ - HASİBE EREN

12

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN - CANER ÖZYURTLU - SARP APAK

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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