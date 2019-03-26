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Eltiler yat gezisinde: Bikinisi olay oldu

Ünlü çiftler birlikte yat gezisine çıktı. Biri kısa bir süre önce evlenen diğeri de bu yaz evlenmeye hazırlanan iki ünlü çift bütün bir günü birlikte geçirdi. Güzel oyuncunun giydiği bikini de olay oldu.

Hürriyet Haber
26.03.2019 - 10:55 | Son Güncelleme:
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Eltiler yat gezisinde: Bikinisi olay olduNext

Geçtiğimiz aylarda bir dizi düğünle evlenen Nick Jonas ile Priyanka Chopra , Joe Jones ve nişanlısı Sophie Turner, buluşup yat gezisine çıktı. Çifte, Jonas kardeşlerin en büyüğü Kevin de eşlik etti.

BACKGRID USA

Etiketler: priyanka chopra , joe jonas , nick jonas , sophie turner

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