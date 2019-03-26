Eltiler yat gezisinde: Bikinisi olay oldu

Ünlü çiftler birlikte yat gezisine çıktı. Biri kısa bir süre önce evlenen diğeri de bu yaz evlenmeye hazırlanan iki ünlü çift bütün bir günü birlikte geçirdi. Güzel oyuncunun giydiği bikini de olay oldu.
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