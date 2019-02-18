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Gelin geldi, 9 ayda aile darmadaÄŸÄ±n oldu: Ä°ki kardeÅŸ yolun sonuna geldi

Annelerini kaybettikten sonra birbirlerinin en iyi dostu ve sÄ±rdaÅŸÄ± haline gelen iki kardeÅŸ yollarÄ±nÄ± resmi olarak da ayÄ±rÄ±yor.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, BARCROFT MEDIA

HÃ¼rriyet Haber
18.02.2019 - 13:26 | Son GÃ¼ncelleme:
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Gelin geldi, 9 ayda aile darmadaÄŸÄ±n oldu: Ä°ki kardeÅŸ yolun sonuna geldiNext

Bundan 9 ay Ã¶nce Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'Ä±n aileye katÄ±lmasÄ±ndan sonra aralarÄ±nda gerilim yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± haberleri sarayÄ±n duvarlarÄ±nÄ± bile aÅŸan Prens Harry ve Prins William, birkaÃ§ hafta iÃ§inde sadece evlerini deÄŸil iÅŸ yaÅŸamlarÄ±nÄ± da ayÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, BARCROFT MEDIAÂ 

Etiketler: kate middleton , meghan markle , prens william , prens harry
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