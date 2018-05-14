Elon Musk'un Türkiye'ye gelecek oyuncağı: Tesla Model 3

Elon Musk, Tesla'nın bu yıl resmen Türkiye'ye geleceğini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bugün ise Tesla'nın ilk kez ABD dışındaki ülkelere satışının başladığı duyuruldu. Türkiye'ye gelmesi muhtemel otomobillerden biri de Tesla Model 3 olacak!
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