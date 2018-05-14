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    Haberler >Teknoloji>Elon Musk'un Türkiye'ye gelecek oyuncağı: Tesla Model 3

    Elon Musk'un Türkiye'ye gelecek oyuncağı: Tesla Model 3

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    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 19:35 | Son Güncelleme:
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    Elon Muskun Türkiyeye gelecek oyuncağı: Tesla Model 3Next

    Elon Musk, Tesla'nın bu yıl resmen Türkiye'ye geleceğini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bugün ise Tesla'nın ilk kez ABD dışındaki ülkelere satışının başladığı duyuruldu. Türkiye'ye gelmesi muhtemel otomobillerden biri de Tesla Model 3 olacak!

    Etiketler: otomotiv , araba , teknoloji

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