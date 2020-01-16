Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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1
ESİN YAĞMURDERELİ
Osman’sız #tbt olmaz eller hiç ayrılmayacak sandık kader.
2
CÜNEYT ARKIN
Eskiden Kara Murat Şimdi Ak Murat
3
DENİZ SEKİ
Güne bir #tbt ile başlayalım o zaman
4
HAKAN AYSEV
Yaşamak: ümitli bir iştir, sevgilim, yaşamak: seni sevmek gibi ciddî bir iştir… Nazım Hikmet #tbt Floransa
5
ÇİÇEK DİLLİGİL
Senesi var.. O kadarlık #tbt.. Bazen bir tablonun içine düşüvermişsindir de haberin yoktur. İçindeymişim, yeşilmişim...