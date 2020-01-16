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Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 10:36, /

Eller hiç ayrılmayacak sandık kader!

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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1ESİN YAĞMURDERELİ

ESİN YAĞMURDERELİ

Osman’sız #tbt olmaz eller hiç ayrılmayacak sandık kader.

2CÜNEYT ARKIN

CÜNEYT ARKIN

Eskiden Kara Murat Şimdi Ak Murat

3DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ

Güne bir #tbt ile başlayalım o zaman

4HAKAN AYSEV

HAKAN AYSEV

Yaşamak: ümitli bir iştir, sevgilim, yaşamak: seni sevmek gibi ciddî bir iştir… Nazım Hikmet #tbt Floransa

5ÇİÇEK DİLLİGİL

ÇİÇEK DİLLİGİL

Senesi var.. O kadarlık #tbt.. Bazen bir tablonun içine düşüvermişsindir de haberin yoktur. İçindeymişim, yeşilmişim...

6Pakize Suda

Pakize Suda

7YONCA EVCİMİK

YONCA EVCİMİK

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