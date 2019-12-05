Elle Style Awards ödül töreninde şıklık yarışı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Elle Style Awards önceki akşam İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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Elle Style Awards önceki akşam İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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İş, sanat ve moda dünyasını buluşturan geceye katılan davetliler şıklık yarışındaydı.
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Leyla Tanlar - Gonca Vuslateri - Aybüke Pusat
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Menisküs ameliyatı olan Aslı Bekiroğlu törene koltuk değneği ile katıldı.
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Oyuncu değneğini annesinin süslediğini söyledi.
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Aslı Bekiroğlu
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Taner Ölmez, ‘yılın yükselen erkek oyuncusu’ ödülünü aldığı geceye sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile geldi.
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Demet Evgar törene sevgilisi Levent Babataş’la katıldı.
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Zeynep Tosun kendi tasarımı olan sıra dışı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
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Dilan Çiçek Deniz
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Elle Style Awards’un bu özel gecesine katılmak üzere ilk defa Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü dizi oyuncusu Penn Badgley, ‘uluslararası yıldız ödülü’nü aldı. Ödülü Hazar Ergüçlü takdim etti.
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Aybüke Pusat
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Gonca Vuslateri
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Mehmet Aslantuğ - Arzum Onan
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Belçim Bilgin
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Aras Bulut İynemli, ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü kazandı.
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Başak Dizer Tatlıtuğ
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Deren Talu
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Ece Sükan
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Engin Hepileri - Beyza Şekerci
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Hazar Ergüçlü
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Melisa Şenolsun
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Pınar Tezcan
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Ezgi Mola - Şükrü Özyıldız - Merve Dizdar - Enis Arıkan - Serenay Sarıkaya - İbrahim Selim
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Penn Badgley,
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Süre0:04 / Toplam Süre3:06 Oynatma ListesiEĞLENCE Hangi oyuncuyu isterdin?
Mikrofon Sende'nin bu haftaki bölümünde ilginç bir sorumuz var. 'Hayatın boyunca sadece bir oyuncunun filmlerini izleyecek olsan o hangi oyuncu olurdu?' Birbirinden eğlenceli cevaplar aldık.Diğer sokak röportajı videolarımızı izlemek için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.