Elizabeth Hurley'den kutlama pozu
54 yaşındaki yıldız Instagram paylaşımıyla gündem yarattı.
INSTAGRAM
54 yaşına gelmesine rağmen yıllara meydan okuyan Elizabeth Hurley, sosyal medyanın da iddialı kullanıcılarından biri.
INSTAGRAM
Hurley, birkaç saat önce de üzerinde pırıltılı bir elbiseyle Noel ağacının önünde verdiği başka bir pozunu paylaştı. Hurley'in bu paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
INSTAGRAM
Şu sıralar Marvel uyarlaması Runaway'de Morgan le Fay karakterini canlandıran Hurley bir yandan da moda alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.
Kendi adını taşıyan bir plaj giyimi makası olan Hurley, yeni koleksiyonunda yer alan çizgili bikiniyi de yine sosyaül medya üzerinden tanıttı.
INSTAGRAM
Bazılarını oğluna çektirdiğini söylediği pozları yüzünden sosyal medyada olay yaratan Elizabeth Hurley huyundan vazgeçmedi. 53 yaşındaki Hurley, gittiği bir detoks kampında çektiği selfie pozunu sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Hurley, bikini ve mayolarla yaptığı paylaşımları eleştirenlere de "Ben bikini ve mayo tasarlıyorum. Kendi tasarımlarımı da kendim tanıtıyorum. Bunda tartışılacak bir durum yok" diye cevap verdi.
INSTAGRAM
Elizabeth Hurley, bu tarz paylaşımlarıyla bir anlamda kendi tasarladığı bikini koleksiyonundan bir parçanın da tanıtımını yapmış oldu. Hurley, uzun bir süredir kendi adını taşıyan marka için plaj giyimi koleksiyonları hazırlıyor.
Hurley, bazılarını 16 yaşındaki oğlu Damien'ın çektiğini açıkladığı pozları nedeniyle bir süredir eleştiri oklarını üzerine çekiyor.
INSTAGRAM
Yıllara meydan okuduğunu gözler önüne seren Hurley, bu pozuyla Uluslararası Bikini Günü'nü kutladı. Hurley'in bir şapkanın ardına gizlenerek çektiği üstsüz pozu takipçilerinden hem çok sayıda yorum hem de beğeni topladı. Hurley'in oğlu annesinin bu tür pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini belirtmişti.
INSTAGRAM
İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'in sosyal medyada sık sık paylaştığı cüretkar pozlarına 16 yaşındaki oğlu Damian isyan etti.
INSTAGRAM
Oyunculuğun yanı sıra bikini tasarımcısı da olan Elizabeth Hurley, sosyal medyada paylaştığı pozları aracılığıyla kendi ürünlerinin tanıtımını da yapıyor.
INSTAGRAM
Ancak Hurley, oğlunun bu tepkisini çok da ciddiye almıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Elizabeth Hurley, oğlunu yanlış bir şey yapmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Elizabeth Hurley, kendisi gibi 50'li yaşlarındaki bir kadının seksi görünmesinin kötü bir durum oluşturmadığını oğlu Damian'a anlatmaya çalışıyor.
INSTAGRAM
Elizabeth Hurley, daha önce de Instagram'da paylaştığı bu pozlarının oğlu Damian tarafından çekildiğini söylemişti.
INSTAGRAM
Bazı kişiler yetişme çağındaki bir çocuğun, söz konusu kişi annesi de olsa bu tür pozlar çekmesine karşı çıktı.Bu kişiler "Çocuk kim bilir nasıl da utandı o pozları çekerken" yorumunu yaptı.Birçok kişi de Elizabeth Hurley'in bu davranışını "tuhaf" diyerek nitelendirdi.
INSTAGRAM
21