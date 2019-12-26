Elizabeth Hurley ile oÄŸlu Damian'Ä±n benzerliÄŸi bu kez daha fazla ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Damian Hurley, Instagram sayfasÄ±nda annesiyle Ã§ekilen bir pozunu paylaÅŸÄ±p takipÃ§ilerinin Noel'ini kutladÄ±. Birbirine benzer ÅŸapkalar takan anne ile oÄŸlunun bu pozuna takipÃ§ilerinden hem beÄŸeni hem yorum yaÄŸdÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi bu benzerliÄŸi "Ã§ok tuhaf bir durum" olarak nitelendirdi. Ã–zellikle de Damian'Ä±n saÃ§larÄ±nÄ± biraz daha uzatmasÄ± annesine olan benzerliÄŸini de artÄ±rdÄ±.



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