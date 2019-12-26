Elizabeth Hurley ile oÄŸlu Damian'Ä±n benzerliÄŸi bu kez daha fazla ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±
ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n 17 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun kendisine olan benzerliÄŸi gÃ¶renlerin dudaklarÄ±nÄ± uÃ§uklatÄ±yor.
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Birbirlerine ikiz kadar benzeyen Ä°ngiliz oyuncu, moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± ve model Elizabeth Hurley ile 17 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Damian, sosyal medyayÄ± bir kez daha "salladÄ±."
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Damian Hurley, Instagram sayfasÄ±nda annesiyle Ã§ekilen bir pozunu paylaÅŸÄ±p takipÃ§ilerinin Noel'ini kutladÄ±. Birbirine benzer ÅŸapkalar takan anne ile oÄŸlunun bu pozuna takipÃ§ilerinden hem beÄŸeni hem yorum yaÄŸdÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi bu benzerliÄŸi "Ã§ok tuhaf bir durum" olarak nitelendirdi. Ã–zellikle de Damian'Ä±n saÃ§larÄ±nÄ± biraz daha uzatmasÄ± annesine olan benzerliÄŸini de artÄ±rdÄ±.
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AslÄ±nda Hurley ile oÄŸlunun benzerliÄŸi epeydir Ã¼zerinde konuÅŸulan bir konu. Biraz daha dikkatli bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda babasÄ± Steve Bing'in yÃ¼z Ã§izgilerini de aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Damian, ilk bakÄ±ÅŸta ise annesine ikizi kadar benziyor.
Anne ile oÄŸlu kimi zaman bu benzerliÄŸi vurgulayan pozlar da paylaÅŸÄ±yor sosyal medyada.
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Damian Hurley'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da bir takipÃ§isi "Leonardo Da Vinci senin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã§izmeliydi. Bu yÃ¼z Louvre MÃ¼zesi'nde olmalÄ±ydÄ±" diye yorum yaptÄ±.
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Damian Hurley, Elizabeth Hurley'in ABD'li iÅŸ insanÄ± Steve Bing ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi. Ancak biyolojik babasÄ± hayatÄ±nÄ±n hiÃ§bir dÃ¶neminde onun yanÄ±nda olmadÄ±. Elizabeth Hurley tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼len Damian Hurley'in Ã§evresi de annesinin dostlarÄ±ndan oluÅŸuyor.
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Annesinin de rol aldÄ±ÄŸÄ± Royals dizisiyle oyunculuÄŸa da adÄ±m atan Damian Hurley ile annesi, iki iyi dost gibi geÃ§iniyor.
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HayatÄ±nÄ± oÄŸluna adayan 54 yaÅŸÄ±ndaki Elizabeth Hurley, bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda oÄŸlunun hayatÄ±ndaki en Ã¶nemli erkek olduÄŸunu sÃ¶yledi. Damian'a aÅŸÄ±rÄ± tolerans gÃ¶sterdiÄŸini de belirten Hurley "SanÄ±rÄ±m tek Ã§ocuk olduÄŸu iÃ§in" diye konuÅŸtu.
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Elizabeth Hurley, kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±nda Ä°ngiliz oyuncu Hugh Grant ile iliÅŸkisiyle adÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Daha sonra da kendi kanatlarÄ±yla uÃ§maya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
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Herkes Hurley ile Grant'in evlenmesini beklerken, aktÃ¶r uzun sÃ¼re konuÅŸulan bir skandalÄ±n baÅŸ kahramanÄ± oldu.
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Hugh Grant, bir hayat kadÄ±nÄ±yla otomobilin iÃ§inde yakalandÄ±. Bu skandalÄ±n ardÄ±ndan Hurley Ã¶nce onu affetti. Fakat sonra ikili yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.
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Elizabeth Hurley ile Hugh Grant ayrÄ±lsalar da birbirlerini hayatlarÄ±ndan tamamen Ã§Ä±karmadÄ±lar, dost kaldÄ±lar. Damian Hurley'in vaftiz babasÄ± olan Grant, aileden biri haline geldi.
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Ã–yle ki Hurley Arun Nayar ile evlendikten sonra Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatillere birkaÃ§ kez Grant de eÅŸlik etti. Damian ile de yakÄ±ndan ilgilendi, genÃ§ adam bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e de Hugh Grant ile dost iliÅŸkisi geliÅŸtirdiler.
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Elizabeth Hurley, kocasÄ± Arun Nayar'Ä± kriket oyuncusu Shane Warne ile aldattÄ±. Bunun sonucunda evliliÄŸi yÄ±kÄ±ldÄ±. O zor dÃ¶nemde de ona destek olanlardan biri Hugh Grant'ti.