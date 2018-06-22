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Eli kolu baÄŸlandÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu yanÄ±ndaki gizemli kadÄ±nla evine doÄŸru ilerlerken bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

HÃ¼rriyet Haber
22.06.2018 - 09:33 | Son GÃ¼ncelleme:
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Eli kolu baÄŸlandÄ±Next

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Ã–rÃ¼mcek Adam serisiyle hafÄ±zalarda yer eden Tobey Maguire, Ã¶nceki gÃ¼n yanÄ±ndaki esmer genÃ§ kadÄ±nla objektiflere takÄ±ldÄ±. Bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸi Jennifer Meyer'den boÅŸanan Maguire'Ä±n yanÄ±ndaki sevgilisi olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len kadÄ±n bir anda oyuncuya beklemediÄŸi bir ÅŸaka yaptÄ±.

Ä°kili, Maguire'Ä±n evinin bahÃ§e kapÄ±sÄ±ndan iÃ§eri girmeye hazÄ±rlanÄ±rken elini oyuncunun kalÃ§asÄ±na koydu. Tobey Maguire'Ä± adÄ±m adÄ±m takip eden paparazziler de o an deklanÅŸÃ¶re bastÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ

Etiketler: tobey maguire , jennifer meyer , Ã¶rÃ¼mcek adam

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