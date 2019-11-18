Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Kasım elektrik kesintisi programı

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1445. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30844-28031 TM)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., PLATO Sk., PIRLANTA Sk., 2.KARDELEN Sk., TURKUAZ Sk., OVA Sk., İRİS Sk., KADİFE Sk., 3.YAKUT Sk., MELİSA Sk., ÇAMLIK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30798-9491 T.M.)



- KEMALPAŞA Mh., OKUL Sk., 10/1. Sk., 11. Sk., 8/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30861-31832 )



- KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI Cd., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30862-1066)



- YEŞİLPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30863-29617 tm)



- KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30864-1067)



- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30865-28301 TM)



- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:30-18:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30866-28304 tm)



- KARACAKÖY MERKEZ Mh., KARACA AHMETPAŞA Cd.DESİ Sk., KARAMANDERE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30804-23141 23188 23694 23559 23231 23241 23409 23328 23729 23106 23464)



- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1015. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30850-28416 TM)



- GÖZTEPE Mh., TOPÇULAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30830-31128)



- YASSIÖREN Mh., BAYINDIR Cd.DESİ Sk., HADIMKÖY Cd., PAPAĞAN Sk., BALKIRI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30841-27243, 27055, 22492, 21819, 22853, 27926, 22854)



- GÖZTEPE Mh., SÜMEYYE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30843-31054)



- KOCATEPE Mh., RECEP PAŞA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30875-3293)



- KOCATEPE Mh., TOPÇU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30898-3997)



- KOCATEPE Mh., RECEP PAŞA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30900-3976)



- KAYABAŞI Mh., NEŞET ERTAŞ Sk., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30906-12611)



- KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30874-3228)



- CİHANGİR Mh., MEŞRUTİYET Cd., SILA Sk., MEHTER Sk., KALYON Sk., YUVA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30935-21267)



- KOCATEPE Mh., TOPÇU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30901-3161)



- HİCRET Mh., İSLAMBEY Mh., BOLLUCA Mh., ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30975-28763-40970-28982-29090-29841-29348-29354-28743-28749-29207-29664-29377-28802)



- HALLAÇLI Mh., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., KADI Sk., AKINCILAR Sk., MUTLU Sk., MUTEBER Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30976-26051)



- ÇİLİNGİR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30983-29700-29388-29501-29500-29502-28789-28586-29264)



- ATAKENT Mh., PAPATYA ÇIKMAZI Sk., 1. Cd., AKASYA Sk., ATATÜRK Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30895-12117)



- KOCATEPE Mh., RECEP PAŞA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30899-3447)



- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., KAYALAR Sk., IHLAMUR Sk., KİRAZ Sk., KIZILAĞAÇ Sk., KÖKNAR Sk., UZUN Sk., SAVUR Sk., KARADAL Sk., AKASYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30911-164)



- CİHANGİR Mh., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL Cd., YAYLI Sk., EMEKTAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30931-21117)



- CİHANGİR Mh., GÜNEŞLİ Sk., SULUKUYU Sk., DEMİRCİ Sk., KIRCI Sk., SANAYİ Sk., CANDARLI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30933-21331)



- CİHANGİR Mh., ŞEHİT MURAT YÜKSEL Sk., SARI ÇİÇEK Sk., CENK Sk., KARTOPU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30938-21166)



- KAYABAŞI Mh., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30905-12610)



- GÜZELCE Mh., GÜNEŞ Cd., FENER Cd., HUKUKÇULAR Cd., YUNUS Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30940-24445)



- ANADOLU Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30971-28763)



- ADNAN KAHVECİ Mh., BEYAZIT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30995-22454)



- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30996-21393)



- CİHANGİR Mh., KİRAZLI Cd., KAHRAMAN Sk., SAKARYA Sk., ARAS Sk., DOKUZGÖKLER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30937-21177)



- MİMAROBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30941-24537 24079 24248)



- HACIMAŞLI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:20-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30978-28788-29341-29342-28678-41632-41633)



- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30998-22438)



- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31010-4144-4292)



- DELİKLİKAYA Mh., HİSAR Sk., RAHMET Sk., HÜRMET Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31011-27253)



- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., HANIMELİ ÇİÇEĞİ Sk., KARANFİL Sk., YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31024-1322)



- YEŞİLBAYIR Mh., AKAĞAÇ Cd., SEKOYA Sk., DEFNE Sk., UZUNDERE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31004-22077)



- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., ARDIÇ Sk., PALMİYE Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31029-1333)



- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLEVİHANE Cd., MEVLEVİHANE ÇIKMAZI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-15:45 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31039-1237)