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    Ele geçirilen Rus ajan ülkeyi karıştırdı... 'Para karşılığı cinsel ilişki teklif ediyordu'

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    BBC Türkçe
    19.07.2018 - 07:20 | Son Güncelleme:
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    Ele geçirilen Rus ajan ülkeyi karıştırdı... Para karşılığı cinsel ilişki teklif ediyorduNext

    ABD'de Rusya adaına ajanlık yaptığı suçlamasıyla Pazar günü gözaltına alınan Maria Butina, Çarşamba günü Washington'da hâkim karşısına çıktı. Savcılar, Butina'nın 'lobi faaliyetleri yürüten bir grupta işe girme karşılığında seks teklif ettiğini' söyledi.

    Etiketler: son dakika , son haber , haberler , rusya

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