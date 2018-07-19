Ele geçirilen Rus ajan ülkeyi karıştırdı... 'Para karşılığı cinsel ilişki teklif ediyordu'

ABD'de Rusya adaına ajanlık yaptığı suçlamasıyla Pazar günü gözaltına alınan Maria Butina, Çarşamba günü Washington'da hâkim karşısına çıktı. Savcılar, Butina'nın 'lobi faaliyetleri yürüten bir grupta işe girme karşılığında seks teklif ettiğini' söyledi.
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