Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Elbiseyi ödünç almış

Elbiseyi ödünç almış

Son yılların moda ikonu Kate Middleton'ın dün katıldığı etkinlikte giydiği kıyafet olay oldu.

Hürriyet Haber
21.05.2019 - 13:30 | Son Güncelleme:
1 / 15
Elbiseyi ödünç almışNext

Üç çocuk annesi Middleton, Londra'da geleneksel olarak düzenlenen Chelsea Çiçek Şovu için hazırladığı bahçeyi Kraliçe 2'nci Elizabeth'e gezdirdi. O sırada da üzerinde çok sevdiği modacılardan biri olan Erdem Moralıoğlu'nun imzasını taşıyan çiçekli bir elbise vardı.

BACKGRID UK, BARCROFT MEDIA, 

Etiketler: düşes katharine , york düşesi

En Yeni Kelebek Galeriler

Elbiseyi ödünç almış

Elbiseyi ödünç almış

Siz onu bir de giyinince görün

Siz onu bir de giyinince görün

Hadise'nin yüzüne ne oldu

Hadise'nin yüzüne ne oldu

Hazal'dan kafa karıştıran açıklama

Hazal'dan kafa karıştıran açıklama

Kıyamadım oğlumu dadıyla bırakmaya: Bebekli gala gecesi

Kıyamadım oğlumu dadıyla bırakmaya: Bebekli gala gecesi

Ünlü oyuncu baba evinde kiraz topladı

Ünlü oyuncu baba evinde kiraz topladı

Pelin sezonu açtı

Pelin sezonu açtı

Arkadaşından istekte bulunmuş: Bana ünlü bir İngiliz erkeği bul!

Arkadaşından istekte bulunmuş: Bana ünlü bir İngiliz erkeği bul!

Mutlu aile

Mutlu aile

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.