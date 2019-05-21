Elbiseyi ödünç almış

Üç çocuk annesi Middleton, Londra'da geleneksel olarak düzenlenen Chelsea Çiçek Şovu için hazırladığı bahçeyi Kraliçe 2'nci Elizabeth'e gezdirdi. O sırada da üzerinde çok sevdiği modacılardan biri olan Erdem Moralıoğlu'nun imzasını taşıyan çiçekli bir elbise vardı.
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