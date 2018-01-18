Elbiseye bakakaldÄ±

Daha mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± anda Ã§oÄŸunluktan farklÄ± olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸti. Sadece ÅŸarkÄ±larÄ±yla deÄŸil kÄ±yafet seÃ§imiyle de. Ãœstelik gÃ¶z alÄ±cÄ± kÄ±yafetlerini sadece sahnede giymiyor, gÃ¼ndelik hayatÄ±nda da dratamik ve dikkat Ã§ekici kÄ±yafetler tercih ediyor.
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