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Elbiseye bakakaldÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± akÅŸam yemeÄŸine giderken giydiÄŸi bu kÄ±yafetle bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerine Ã§ekti.

HÃ¼rriyet Haber
18.01.2018 - 09:47 | Son GÃ¼ncelleme:
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Elbiseye bakakaldÄ±Next

Daha mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± anda Ã§oÄŸunluktan farklÄ± olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸti. Sadece ÅŸarkÄ±larÄ±yla deÄŸil kÄ±yafet seÃ§imiyle de. Ãœstelik gÃ¶z alÄ±cÄ± kÄ±yafetlerini sadece sahnede giymiyor, gÃ¼ndelik hayatÄ±nda da dratamik ve dikkat Ã§ekici kÄ±yafetler tercih ediyor.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ

Etiketler: lady gaga , turne , kÄ±rmÄ±zÄ± elbise

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Elbiseye bakakaldÄ±

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