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Elbiselerini satıyorlar

Kardashian- Jenner ailesi giymekten bıktığı elbiselerini elden çıkarmanın kazançlı bir yolunu buldu. Aile üyeleri daha önce giydikleri, ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetlerini internet üzerinden satışa çıkaracak.

DEPO PHOTOS, BAKGRID USA, INSTAGRAM

Hürriyet Haber
05.10.2019 - 12:56 | Son Güncelleme:
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Elbiselerini satıyorlarNext

Kardashian- Jenner kardaşlerin annesi Kris Jenner, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "İlk kez bizim gardroplarımızdan elbise satın alabileceksiniz" diye yazdı. Kris Jenner, kardashiankloset adlı Instagram hesabının da yakında açılacağını belirtti.

DEPO PHOTOS, BAKGRID USA, INSTAGRAM

Etiketler: kim kardashian , kylie jenner
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