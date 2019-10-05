Elbiselerini satıyorlar

Kardashian- Jenner ailesi giymekten bıktığı elbiselerini elden çıkarmanın kazançlı bir yolunu buldu. Aile üyeleri daha önce giydikleri, ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetlerini internet üzerinden satışa çıkaracak.
Kardashian- Jenner kardaşlerin annesi Kris Jenner, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "İlk kez bizim gardroplarımızdan elbise satın alabileceksiniz" diye yazdı. Kris Jenner, kardashiankloset adlı Instagram hesabının da yakında açılacağını belirtti.
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