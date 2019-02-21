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Elbiseleri aynı yerde diktirmişler

Dünyanın en saygın müzik ödüllerinden biri olan Brit Ödülleri, Londra'da düzenlenen bir törenle dağıtıldı. O2 Arena'daki törenin kırmızı halısında kelimenin tam anlamıyla bir şıklık yarışı yaşandı. Dikkat çeken ayrıntı ise katılan kadın konukların çoğunun kıyafet seçimlerinin birbirine çok benzen olmasıydı.

BACKGRID UK, GETTY IMAGES

Hürriyet Haber
21.02.2019 - 09:47 | Son Güncelleme:
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Elbiseleri aynı yerde diktirmişlerNext

Kadın konukların neredeyse yarıya yakını derin yırtmaçlı kıyafetler tercih etti. Geri kalanların bir bölümü de krem rengi yarı transparan kıyafetler tercih etti.  ABD'de geçtiğimiz hafta dağıtılan Grammy'nin İngiltere'deki eşdeğeri sayılan Brit Ödülleri'nde ünlülerin ağırlıklı olarak daha klasik çizgiler taşıyan ve ana hatları birbirine benzeyen kıyafetler tercih etmesi de şaşırttı.

 İşte Brit Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

BACKGRID UK, GETTY IMAGES

Etiketler: ingiltere , londra o2 arena

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