Elbise zorladı

Genç şarkıcı Dua Lipa, giydiği elbisenin iddialı kesimi yüzünden gerilimli anlar yaşadı. Dua Lipa, önceki gün New York'ta görüntülendi. Başına üzerinde 'Dayanışma' (Solidarity) yazan sarı bir bere takan Dua Lipa, beyaz üzerine siyah puantiyeli bir elbise giydi. Genç şarkıcı elbisenin beline kadar uzanan derin yırtmacı yüzünden de yürürken zor anlar yaşadı.
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