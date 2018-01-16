Elbise şoke etti

51 yaşındaki Berry, ABD'nin California kentinde düzenlenen NAACP İmaj Ödülleri törenine katıldı. Halle Berry, kırmızı halıya, yarısı transparan bir kıyafetle çıktı. Riskli elbisesini büyük bir başarıyla taşıyan Halle Berry, gecede bir de ödül aldı. Berry'nin bunca iddialı kıyafetine rağmen son derece sade bir makyajla geceye katılması da dikkatlerden kaçmadı.
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