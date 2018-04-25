Elazığ’da tarihi konakta bulundu! Taşı çektiler paralar döküldü…

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde bir konakta restorasyon çalışması sırasında görevlilerin bir taşı çekmesiyle 1949 ile 1970 yıllara ait 5 bin tane madeni para yere dökülünce şaşkınlık yaşadı.Görevliler jandarma ekiplerini çağırarak paraları teslim etti
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