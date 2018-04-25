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    Elazığ’da tarihi konakta bulundu! Taşı çektiler paralar döküldü…

    Tarihi konakta restorasyon çalışması sırasında bir taşın çekilmesiyle 1949 ile 1970 yıllarına ait 5 bin tane madeni para yere döküldü. Görevliler jandarma ekiplerini çağırarak paraları teslim etti

    Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) / İHA
    25.04.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:
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    Elazığ’da tarihi konakta bulundu Taşı çektiler paralar döküldü…Next

    Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde bir konakta restorasyon çalışması sırasında görevlilerin bir taşı çekmesiyle 1949 ile 1970 yıllara ait 5 bin tane madeni para yere dökülünce şaşkınlık yaşadı.Görevliler jandarma ekiplerini çağırarak paraları teslim etti

    Etiketler: harput , tarihi konak , Elazığ , gündem
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