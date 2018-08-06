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Şaka yaptım sevgilim

Ünlü çift plajda şakalaşırken böyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
06.08.2018 - 16:02 | Son Güncelleme:
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Şaka yaptım sevgilimNext

Top model Irina Shayk ile nişanlısı ünlü oyuncu Bradley Cooper'ın İtalya tatili sürüyor. Positano'yu seçen çift önceki gün yine plajda görüntülendi. Uzun uzun yüzüp güneşlenen Shayk ve Cooper, zaman zaman da birbirleriyle şakalaştı. Shayk'ın bir ara nişanlısına yaptığı şaka da onları uzaktan görüntüleyen paparazzilerin gözünden kaçmadı.

Fotoğraflar: Backgrid UK 

Etiketler: irina shayk , bradley cooper , positano

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