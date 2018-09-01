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El ele gittiler

Gala gecesi kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan objektiflere renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yansÄ±dÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
01.09.2018 - 09:43 | Son GÃ¼ncelleme:
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El ele gittilerNext

Bu yÄ±l 75'inci kez dÃ¼zenlenen Venedik Film Festivali devam ediyor. Programda yer alan en iddialÄ± filmlerden birinin galasÄ± dÃ¼n gece yapÄ±ldÄ±. Gala gecesinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda da renkli anlar yaÅŸandÄ±.

FotoÄŸraflar: Reuters, AP, AFPÂ Â

Etiketler: irina shayk , lady gaga , bradley cooper , a star is born

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