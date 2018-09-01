El ele gittiler

Bu yÄ±l 75'inci kez dÃ¼zenlenen Venedik Film Festivali devam ediyor. Programda yer alan en iddialÄ± filmlerden birinin galasÄ± dÃ¼n gece yapÄ±ldÄ±. Gala gecesinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda da renkli anlar yaÅŸandÄ±.
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